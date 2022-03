Evropske borze pod pritiskom ruske invazije na Ukrajino s padci

London/Frankfurt/Pariz, 1. marca - Pomembnejše borzah v Evropi so tudi današnje trgovanje končale s krepkimi padci. Vlagatelje vznemirjajo nove vojaške operacije Rusije v Ukrajini in vpliv sankcij Zahoda na Moskvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Cene nafte so pridobile okoli 10 odstotkov, evro pa izgublja vrednost.