Policisti v Črnomlju in okolici Krškega med vikendom posredovali pri treh pretepih

Črnomelj/Krško, 1. marca - Med vikendom so policisti v Črnomlju in okolici Krškega obravnavali tri kršitve, pri katerih je prišlo do verbalnega in fizičnega nasilja, uporabljen pa je bil tudi solzivec. Za enkrat so policisti plačilni nalog napisali trem udeležencem pretepov, okoliščine in njihove vloge pa še raziskujejo, so sporočili s Policijske uprave Novo Mesto.