DeSUS na državnozborske volitve samostojno

Ljubljana, 1. marca - DeSUS se bo na aprilske državnozborske volitev podala samostojno, je po seji izvršnega odbora stranke sporočil predsednik Ljubo Jasnič. Glavna točka na seji so bile sicer priprave na volitve, med drugim pa so sprejeli tudi sklep, da do petka popolnijo kandidatno listo. Kot je še zatrdil Jasnič, sicer priprave na volitve tečejo nemoteno.