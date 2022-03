Prejšnja vlada po oceni preiskovalne komisije DZ neučinkovita pri sprejemanju epidemičnih ukrepov in zagotavljanju zaščitne opreme

Ljubljana, 1. marca - Preiskovalna komisija DZ o zagotavljanju zaščitne opreme je minuli četrtek sprejela vmesno poročilo o opravljeni preiskavi. V njem prejšnji vladi očita neučinkovitost pri sprejemanju ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa in zagotavljanju zaščitne opreme. Člana komisije Franc Trček in Robert Pavšič sta podala odklonilno in ločeno mnenje.