SBI TOP danes pridobil več kot 2,5 odstotka

Ljubljana, 1. marca - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 2,53 odstotka se je ustalil pri 1121,55 točke. Borzni posredniki so opravili za 4,52 milijona evrov prometa, od tega več kot tri milijone s Krkinimi delnicami, ki so pridobile več kot pet odstotkov. V prvi kotaciji so nazadovale zgolj delnice Save Re, za 0,38 odstotka.