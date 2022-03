Na prvem roku za okrepitev primarne mreže izbranih šest izvajalcev

Ljubljana, 1. marca - Upravni odbor ZZZS je na ponedeljkovi redni seji izbral šest izvajalcev za sklenitev pogodb za 3,2 tima ambulante družinske medicine ter en tim otroškega in šolskega dispanzerja. Rok za prijavo na javni poziv, ki je sicer predvidel približno 64 dodatnih timov v osnovnem zdravstvu, so zato podaljšali do oddaje programa.