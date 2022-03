Peking "globoko obžaluje konflikt" med Ukrajino in Rusijo

Peking, 1. marca - Kitajski zunanji minister Wang Yi je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebo danes pozval k rešitvi krize v Ukrajini s pogajanji, so poročali kitajski državni mediji. Wang je Kulebi povedal, da Peking "globoko obžaluje, da je med Ukrajino in Rusijo izbruhnil konflikt", in dodal, da izjemno pozornost posveča trpljenju civilistov.