ZN za nujno pomoč Ukrajini iščejo več kot 1,5 milijarde evrov

Ženeva, 1. marca - Združeni narodi so danes objavili nujen poziv za 1,5 milijarde evrov za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči ljudem, ujetim v vojni v Ukrajini, in beguncem, ki bežijo pred spopadi. ZN ocenjuje, da bo pomoč in zaščito potrebovalo 12 milijonov ljudi v Ukrajini, v prihodnjih mesecih pa še več kot štiri milijone beguncev v sosednjih državah.