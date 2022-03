Na območju Hrastje - Mote oživljajo habitate reke Mure

Radenci, 1. marca - Na območju Hrastje - Mote so v okviru projekta Lifeline MDD, ki ga izvaja dvanajst projektnih partnerjev iz petih držav na območju petdržavnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava, februarja začeli revitalizirati reko Muro. To bo oživilo habitate reke in izboljšalo vodne razmere okoliških poplavnih gozdov.