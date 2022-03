Začelo se je vseevropsko zbiranje podpisov proti možnim škodljivim vplivom tehnologije 5G

Bruselj, 1. marca - Z današnjim dnem se je začelo zbiranje podpisov v okviru evropske civilne iniciative (ECI) proti možnim škodljivim vplivom tehnologije 5G na zdravje in naravo. Cilj je v enem letu zbrati milijon podpisov, kar bi avtomatično pomenilo obravnavo problematike s strani Evropske komisije in Evropskega parlamenta, so sporočili iz gibanja Zdrava družba.