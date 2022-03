SI-CERT pri nas ne zaznava z napadi v Ukrajini povezanih aktivnosti

Ljubljana, 1. marca - Evropski odzivni centri za kibernetsko varnost že več tednov spremljajo napade na omrežja in sisteme v Ukrajini. Trenutno v Sloveniji ni zaznati aktivnosti, ki bi bile neposredno povezane z napadi v Ukrajini, vseeno pa so pri SI-CERT glede na trenutno situacijo pripravili napotke in nasvete za fizične in poslovne uporabnike.