Po Gabršku tudi Cokan podpisal štiriletno pogodbo

Celje, 1. marca - Potem ko je mladi rokometni vratar Gal Gaberšek s člansko ekipo Celja Pivovarne Laško podpisal pogodbo do leta 2026, je podobno danes storil tudi Tim Cokan. Dvajsetletnik je svojo prvo štiriletno pogodbo s klubom sklenil poleti 2020, danes pa jo je podaljšal za dve leti do 2026, so sporočili iz celjskega kluba.