Na Slovaškem začetek vojaških vaj Saber Strike

Bratislava, 1. marca - Na Slovaškem so se danes v skladu z načrti začele velike vojaške vaje ameriške in slovaške vojske, imenovane Saber Strike ali v prevodu Zamah sablje. Dvotedenskih vaj se udeležuje manj vojakov, kot je bilo predvideno, kar pa je po navedbah obrambnega ministrstva v Bratislavi posledica organizacijskih težav in ne vojne v sosednji Ukrajini.