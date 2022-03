Več družbenih omrežij blokiralo kanale RT in Sputnika v Evropi

London, 1. marca - Spletna platforma Youtube je danes zaprla kanale ruskih medijev RT in Sputnik v Evropi. Za ukrep so se odločili zaradi ruskega napada na Ukrajino, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz podjetja. Za podoben ukrep sta se odločila tudi omrežje Tiktok in podjetje Meta, ki imav lasti omrežji Facebook in Instagram.