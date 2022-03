V teku izgradnja kanalizacijskega sistema v Pekrah in Limbušu

Maribor, 1. marca - V sklopu projekta Odvajanje in čiščenje voda v porečju Drave - Mestna občina Maribor, ki prinaša tej občini 24 kilometrov novo zgrajenih kanalizacijskih sistemov, trenutno potekajo dela v Pekrah in Limbušu. Tam so načrtovani posegi časovno najintenzivnejši, so danes sporočili z občine.