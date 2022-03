Ljubljanska borza dopoldne v zelenem

Ljubljana, 1. marca - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju zvišali, indeks SBI TOP se je do 11.30 okrepil za 1,87 odstotka. Dopoldne noben izmed blue chipov prve kotacije ni imel negativnega predznaka. Najbolj so se sicer okrepile delnice Luke Koper in Krke. Slednje so bile tudi najbolj zanimive za vlagatelje.