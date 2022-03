Mednarodna drsalne zveza s tekmovanj izključila ruske in beloruske športnike

Lozana, 1. marca - Mednarodna drsalna zveza Isu je sporočila, da ruski in beloruski športniki zaradi ruske vojaške invazije na Ukrajino do nadaljnjega ne bodo smeli sodelovati na njenih tekmovanjih. Kot so še dodali pri Isuju, ob umetnostnih in hitrostnih drsalcih ter drsalcih na kratke proge to velja tudi za uradne osebe.