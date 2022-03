V Galeriji Nove univerze razstava slikarja Mitja Ficka

Ljubljana, 1. marca - V Galeriji Nove univerze na Mestnem trgu v Ljubljani bodo drevi odprli razstavo akademskega slikarja Mitja Ficka Ležeči tiger, skriti zmaj. Za slikarjevo prakso je značilno poigravanje s prostorom in perspektivo. Pri uresničevanju vizualnega jezika in gradnji vsebine si pomaga z uporabo bleščic, specifično rabo geometrije, barv in tekstur.