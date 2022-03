Siol: Sodišče imenovalo začasno poslovodstvo Gen-I na čelu z Igorjem Koprivnikarjem

Krško, 1. marca - Okrožno sodišče v Krškem je v začasno poslovodstvo družbe Gen-I imenovalo Igorja Koprivnikarja, ki je predsednik uprave, ter Primoža Stropnika, Dejana Paravana in Andreja Šajna, ki so člani uprave. Imenovani so za čas največ enega leta oz. do imenovanja novega poslovodstva, danes poroča spletni portal Siol.