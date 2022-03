Kijev, 1. marca - Ukrajinski vojaki s črnomorskega Kačjega otoka so živi in so v ujetništvu v Rusiji, je v ponedeljek sporočila ukrajinska mornarica. Potem ko so po ruskem napadu izgubili stik z otokom, je Kijev domneval, da so ruske sile ubile vseh 13 vojakov na otoku.