Peleja po vnetju sečil izpustili iz bolnišnice

Sao Paulo, 1. marca - Legendarni brazilski nogometaš Pele je po daljšem bivanju zaradi okužbe sečil zdaj lahko zapustil bolnišnico, poroča novičarski portal G1. Enainosemdesetletnik se sicer v bolnišnici Albert Einstein v Sao Paulu zdravi zaradi raka na debelem črevesju; tumor so mu odkrili in odstranili pred pol leta. Okužbo so mu odkrili med rutinskim pregledom.