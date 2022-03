Toronto nadigral Dragićev Brooklyn

New York, 1. marca - Košarkarji Toronto Raptors, bivši soigralci Slovenca Gorana Dragića v severnoameriški ligi NBA, so zkoristili težave Dragićevega zdajšnjega kluba Brooklyn Nets in v New Yorku visoko zmagali s 133:97. Pri Brooklynu sta manjkala Kevin Durant in trener Steve Nash, nihče pa ni znal zaustaviti Scottieja Barnesa. Novinec je dosegel 28 točk in 16 skokov.