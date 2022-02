Biden in zavezniki o dodatnih ukrepih proti Rusiji

Washington, 28. februarja - Ameriški predsednik Joe Biden je v današnjem telefonskem pogovoru z zavezniki in partnerji razpravljal o dodatnih ukrepih proti Rusiji zaradi neupravičene in neizzvane vojne proti Ukrajini. Sogovorniki so priznali pogum Ukrajincev pred rusko agresijo in govorili o nadaljevanju podpore Ukrajini, je po pogovorih sporočila Bela hiša.