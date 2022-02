Newyorške borze končale neenotno

New York, 28. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Vrednost delnic se je večinoma znižala, saj so strožje sankcije mednarodne skupnosti proti Rusiji povečale zaskrbljenost pri vlagateljih zaradi gospodarskega udarca ukrajinske krize, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.