V Harkovu potekajo siloviti spopadi

Harkov, 28. februarja - V drugem največjem ukrajinskem mestu Harkov je danes ponovno prišlo do silovitih spopadov. Umrlo naj bi 11 oseb, več sto pa je ranjenih. Rusija zavrača odgovornost za žrtve in trdi, da so ukrajinski nacionalisti sami obstreljevali mesta, ki so jih obkrožale ruske enote, poroča nemška tiskovna agencija dpa.