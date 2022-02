Ministri EU za energetiko zaradi ruske invazije na Ukrajino o pomembnosti diverzifikacije oskrbe

Bruselj, 28. februarja - Ministri EU za energetiko so danes na izrednem zasedanju govorili o razmerah na energetskem trgu po ruski invaziji na Ukrajino. Diverzifikacija dobave plina je izjemno pomembna in nujno potrebna, je po dogodku dejal minister Jernej Vrtovec in poudaril pomembnost sinhronizacije ukrajinskega elektroenergetskega sistema z evropskim.