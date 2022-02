Poslovalnice Sberbank zaprle vrata, vloge državljanov naj bi bile varne

pripravilo gospodarsko uredništvo

Ljubljana, 28. februarja - Zaradi sankcij, ki so jih v Evropi uvedli proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino, je poslovanje ruske banke Sberbank v Sloveniji omejeno le še na kartično poslovanje. Posledično prihaja tudi do težav pri nakazilih, med drugim socialnih transferjev, na transakcijske račune komitentov. Premier Janez Janša zagotavlja, da so hranilne vloge varne.