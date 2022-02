Tudi Finska pošilja Ukrajini orožje

Helsinki/Rim/Zagreb, 28. februarja - Finska je sprejela "zgodovinsko" odločitev, da Ukrajini pošlje orožje po ruski invaziji na to nekdanjo sovjetsko republiko. "To je zgodovinska odločitev za Finsko," je novinarjem danes dejala finska premierka Sanna Marin. Vojaško pomoč Ukrajini pošiljata tudi Italija in Hrvaška.