Fifa in Uefa prepovedali nastope Rusom na vseh tekmovanjih

Nyon/Zürich, 28. februarja - Največji in najvplivnejši mednarodni nogometni zvezi, svetovna in evropska, Fifa in Uefa sta danes Rusijo izključili iz vseh svojih tekmovanj, klubskih in reprezentančnih, vključno s prihajajočim odločilnim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo in svetovnim prvenstvom 2022, poročajo tuje tiskovna agencije.