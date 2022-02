Ruski košarkarski klubi brez evrolige in evropskega pokala

Ljubljana, 28. februarja - Ruske košarkarske ekipe so izključene iz vseh tekmovanj v evroligi in evropskem pokalu, je danes sporočilo vodstvo evrolige. Brez nadaljnjih tekem v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini so tako ostali CSKA Moskva, Zenit Sankt Peterburg in Unics Kazan, v evropski ligi pa Kuban Krasnodar.