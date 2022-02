Evropske borze s padci; dražja nafta in šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 28. februarja - Pomembnejše borze v Evropi so današnje trgovanje končale s padci. Na kapitalskih in ostalih trgih odmeva ruska invazija na Ukrajino in sankcije več držav proti Rusiji, zaradi česar se je okrepila tudi zaskrbljenost zaradi vpliva na inflacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je podražila, evro pa izgubil na vrednosti.