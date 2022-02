Janša: Hranilne vloge državljanov v banki Sberbank so varne

Ljubljana, 28. februarja - Hranilne vloge državljanov so v podružnici Sberbank v Sloveniji po besedah premiera Janeza Janše varne. "Finančno ministrstvo si skupaj z Banko Slovenije in institucijami EU prizadeva, da bi motnja v poslovanju in prenos vlog na novega lastnika trajala čim krajši čas," je poudaril.

Janša se je, kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, s tem odzval na sporočilo, da se sankcije proti Rusiji zaradi vojaške agresije nad Ukrajino odražajo tudi v bančnem sistemu, posledično pa je bila na ravni Evropske centralne banke (ECB) in Enotnega odbora za reševanje sprejeta odločitev, da bančna skupina Sberbank Europe, ki ima hčerinsko banko tudi v Sloveniji, prekine poslovanje.

Banka Slovenije je ob tem sporočila, da je bilo sprejeto tudi prehodno obdobje oziroma kratkotrajni moratorij, v katerem se bo za slovensko hčerinsko banko poiskalo hitro in konstruktivno rešitev in na ta način zagotovilo nemoteno poslovanje vsem njenim komitentom. Do srede zjutraj so dvigi in plačila komitentom omejeni na 400 evrov dnevno, več podrobnosti o nadaljnjih korakih bo bo Banka Slovenije po napovedih predstavila v torek.

V centralni banki preigravajo več možnosti. Po poročanju Financ so na mizi prodaja oziroma prenos premoženja, obveznosti in komitentov banke, začasen prenos premoženja in obveznosti banke na novo poslovno entiteto v delni ali popolni lasti države, torej neke vrste slabo banko, ali pa dokončen prenos na takšno slabo banko.

Po neuradnih informacijah časnika se za slovensko hčer evropske podružnice Sberbank trenutno uporablja prvi scenarij, torej poskus prenosa komitentov. V igri naj bi bili NLB in Gorenjska banka. Ali bosta ti dejansko oddali ponudbo, bo predvidoma znano v torek. ECB bi o morebitnem prenosu komitentov na novo banko odločala po "super hitrem postopku", so še izvedeli na Financah.

Finančni minister Andrej Šircelj je medtem po odločitvi o sankcijah zoper rusko Sberbank zagotovil, da so omogočili tudi rešitve, ki bodo zagotavljale varnost varčevalcev, kar je pozdravil. Obenem je spomnil, da varnost prihrankov jamčita tudi sklad za jamstvo vlog in državni proračun.