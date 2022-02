Začenja se nadgradnja in obnova DSO Ljubljana Vič-Rudnik

Ljubljana, 28. februarja - Direktorica Doma starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik Melita Zorec je danes podpisala pogodbo s podjetjem Dema plus d.o.o, ki bo izvajalo nadgradnjo in obnovo objektov DSO Ljubljana Vič-Rudnik, enote Kolezija. Obnova bo predvidoma končana do junija 2023, stala pa bo 6,5 milijona evrov.