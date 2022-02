Moskva in Kijev načrtujeta drugi krog pogovorov o konfliktu

Moskva, 28. februarja - Pogovori med delegacijami Ukrajine in Rusije v Belorusiji, ki so v Belorusiji potekali danes, so se končali. Ukrajinski in ruski pogajalci se bodo vrnili na posvetovanja v prestolnici svojih držav in pripravili načrte za nove pogovore, sta danes sporočili obe strani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.