Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 28. februarja - Osrednji indeksi na newyorških borzah so nov teden trgovanja začeli obravnavi rdeče. Dogajanje na borznih trgih tako še naprej kroji ruska invazija na Ukrajino. Več držav je proti Rusiji zaradi napada uvedlo sankcije, ki so med vlagatelji okrepile skrbi zaradi inflacije, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.