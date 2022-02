Stranke naklonjene sprejemu ukrajinskih beguncev, nekatere skeptične o možnih kapacitetah

Ljubljana, 28. februarja - Stranke so danes pozdravile namero Slovenije, da lahko po besedah notranjega ministra Aleša Hojsa zagotovi prostor za 180.000 do 200.000 ukrajinskih beguncev. Nekatere stranke so sicer ob tem skeptične, da lahko država sprejeme tolikšno število, v delu opozicije pa opozarjajo tudi na neenakovredno obravnavo beguncev iz različnih držav.