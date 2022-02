Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 28. februarja - Ponoči bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno in predvsem na vzhodu in jugu bodo prehodno manjše padavine. Do jutra se bo večinoma razjasnilo, le na jugovzhodu bo ostalo bolj oblačno, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, v alpskih dolinah do -10, na Primorskem od 0 do 3 stopinje Celzija.

V torek bo precej jasno, nekaj več spremenljive oblačnosti bo predvsem na jugovzhodu, kjer se bo jasnilo popoldne. Veter bo popoldne oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo pretežno jasno, v četrtek pa bo spet nekaj oblačnosti. Dnevne temperature bodo nekoliko višje.

Vremenska slika: Naši kraji so na jugovzhodnem obrobju obsežnega območja visokega zračnega tlaka, nad severozahodnim Balkanom pa je višinsko jedro hladnega zraka, ki se počasi pomika proti jugu. S severovzhodnimi vetrovi priteka k nam hladen in prehodno spet bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v sosednjih krajih Hrvaške in Madžarske pretežno oblačno, predvsem na Hrvaškem bodo prehodno manjše padavine. Pihal bo severovzhodnik. Drugod bo delno jasno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna, v Kvarnerju močna burja. V torek bo v sosednjih pokrajinah Hrvaške zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na območju Gorskega Kotarja bodo dopoldne še manjše padavine. Popoldne se bo postopno jasnilo. Drugod bo precej jasno. Veter bo popoldne slabel.