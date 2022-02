SBI TOP teden začel s skoraj šestodstotnim padcem

Ljubljana, 28. februarja - Indeks SBI TOP je teden začel s 5,67-odstotnim padcem in dan sklenil pri 1093,91 točke. Več blue chipov je beležilo več kot štiriodstotni padec, Krkine delnice, ki so v prejšnjem tednu padle za več kot 15 odstotkov, so danes potonile še za 12,26 odstotka. Prometa je bilo za 8,27 milijona evrov, od tega dve tretjini s Krkinimi delnicami.