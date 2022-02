Mednarodni Pen pozval k prekinitvi prelivanja krvi v Ukrajini

London, 28. februarja - Mednarodni center Pen je v pismu, ki ga je podpisalo več kot 1000 literatov z vsega sveta, izrazil solidarnost s pisatelji, novinarji, umetniki in prebivalstvom Ukrajine. V pismu obsojajo ruski napad in pozivajo k takojšnji prekinitvi prelivanja krvi. Med podpisniki so Nobelovi nagrajenci Svetlana Aleksijevič, Orhan Pamuk in Olga Tokarczuk.