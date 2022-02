Logar in Baerbockova: V Ukrajini se branijo skupne evropske vrednote

Ljubljana/Berlin, 28. februarja - Pot miru, po kateri je doslej hodila Evropa, je na hudi preizkušnji, v Ukrajini pa se branijo skupne evropske vrednote, sta se danes po pogovorih v Berlinu strinjala zunanja ministra Slovenije in Nemčije Anže Logar in Annalena Baerbock. Ministra sta govorila tudi o dvostranskih odnosih in razmerah na Zahodnem Balkanu.