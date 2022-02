Umar ob gospodarski rasti opozarja na visoko negotovost zaradi vojne v Ukrajini

Ljubljana, 28. februarja - Lanska 10,4-odstotna gospodarska rast v veliki meri odraža nadaljnje zelo dobro prilagajanje gospodarstva in prebivalstva spremenjenim razmeram, so ocenili na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Na prihodnja gospodarska gibanja bo ključno vplival potek vojne v Ukrajini skupaj z vse ostrejšimi sankcijami proti Rusiji.