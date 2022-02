V novogoriškem pokritem bazenu danes zaplavali prvi plavalci

Nova Gorica, 28. februarja - V Novi Gorici so se danes skladno z napovedmi odprla vrata novega pokritega bazena. V njem so tako zaplavali prvi plavalci, najbolj pa so se ga razveselili najmlajši. S tem se je začelo trimesečno poskusno obratovanje bazena, s katerim bo upravljal Javni zavod za šport Nova Gorica, so sporočili z Mestne občine Nova Gorica.