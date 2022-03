Predsedniška kampanja v Franciji v senci vojne v Ukrajini

piše Sergeja Kotnik Zavrl

Pariz, 1. marca - V Franciji se izteka rok, do katerega morajo kandidati zbrati potrebno število podpisov za sodelovanje na predsedniških volitvah, ki bodo 10. in 24. aprila. Francoski komentatorji se medtem sprašujejo, kako bo na volitve vplivala vojna v Ukrajini, in čakajo, kdaj bo kandidaturo uradno napovedal predsednik Emmanuel Macron.