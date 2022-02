Pahor s poljskim predsednikom Dudo o aktualnih razmerah v Ukrajini

Ljubljana, 28. februarja - Predsednik republike Borut Pahor in poljski predsednik Andrzej Duda sta danes v telefonskem pogovoru izmenjala ocene o aktualnem dogajanju v Ukrajini. Izrazila sta "veliko zaskrbljenost zaradi te izrazite kršitve mednarodnega reda s strani ruskega političnega vodstva in pozvala h končanju ruskega napada", so sporočili iz Pahorjevega urada.