MZZ odsvetuje potovanja v Rusijo in Belorusijo in Slovence poziva, naj državi zapustijo

Ljubljana, 28. februarja - Slovensko zunanje ministrstvo je danes odsvetovalo vsa potovanja v Rusijo in Belorusijo. "Slovenskim državljanom zaradi ruske vojaške agresije na Ukrajino odsvetujemo vsa potovanja na območje Rusije in Belorusije," so sporočili na Twitterju. Kasneje so sporočili še, da Slovencem, ki se nahajajo v obeh državah, svetujejo, naj ju zapustijo.