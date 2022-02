Tudi v lanskem letu delo Civilne zaščite zaznamovala epidemija

Ljubljana, 28. februarja - Minulo leto je delo Civilne zaščite znova zaznamovala pandemija covida-19. Poleg tega so sile za zaščito in reševanje obravnavale več kot 18.200 različnih dogodkov in nesreč, je na današnji novinarski konferenci pred torkovim dnevom Civilne zaščite povedal njen poveljnik Srečko Šestan. Pojasnil je, da se pripravljajo tudi na pomoč beguncem.