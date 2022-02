Zagovornik načela enakosti znova ugotovil diskriminacijo pri izplačilu božičnice

Ljubljana, 28. februarja - Zagovornik načela enakosti je znova ugotovil diskriminacijo pri izplačilu božičnice, tokrat pri podjetju s področja telekomunikacij. Delavke, ki so ob rojstvu otroka koristile materinski dopust dlje od 15 dni, in ostali, ki so bili z dela odsotni zaradi koriščenja starševskega dopusta, so namreč dobili nižjo božičnico.