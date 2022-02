Banka Slovenije: Prihodnja gospodarska gibanja pod vplivom ruske invazije na Ukrajino

Ljubljana, 28. februarja - Močna konjunktura gospodarstva se je nadaljevala tudi v začetku letošnjega leta, a bodo prihodnja gibanja pod vplivom ruske invazije na Ukrajino. Neposredna odvisnost slovenskega gospodarstva od ruskega in ukrajinskega trga je sicer razmeroma majhna, a so lahko posledice na rast BDP in inflacijo precejšnje, je ocenila Banka Slovenije.