Pred sodnim senatom v zadevi Etra nekdanji prokurist v Sarini

Nova Gorica, 28. februarja - Na okrožnem sodišču v Novi Gorici se je s pričanjem Borisa Pipana nadaljevala glavna obravnava zoper takratnega predsednika uprave koncerna Kolektor Stojana Petriča in štiri soobtožene zaradi prevzema podjetja Etra 33 leta 2010. Pipan je kot prokurist družbe Sarini pojasnil, kako je prišlo do prodaje Etre 33 in kako so se oblikovale različne cene.