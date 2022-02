V Žlebeh pri Medvodah začenjajo rekonstrukcijo ceste in gradnjo vodovoda

Medvode, 28. februarja - V naselju Žlebe pri Medvodah bo stekla dolgo pričakovana rekonstrukcija ceste in gradnja vodovoda med podjetjem Hit preless in kmetijo Malenšek. Okoli kilometer ceste v zelo slabem stanju bo prenovljen najpozneje do jeseni, so sporočili iz Občine Medvode. Dela bo izvedlo podjetje Lavaco, ki je za 818.000 evrov z DDV oddalo najugodnejšo ponudbo.